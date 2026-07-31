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John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, reduce da 10 stagioni con la maglia del Manchester City, ha voluto salutare i tifosi nerazzurri con un messaggio postato su Instagram: "Ciao, nerazzurri! Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell'Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale, con una storia incredibile.

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L'accoglienza che ho ricevuto da tutte le persone che fanno parte del club e dai tifosi è stata senza parole. Sono davvero grato per la gentilezza, il supporto e l'affetto che ho già sentito. Non vedo l'ora di iniziare e di conoscere tutti coloro che fanno parte della famiglia nerazzurra. Forza Inter!".