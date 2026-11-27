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L'interesse dell'Inter nei confronti di Gustavo Varela si fa sempre più concreto: l'attaccante del Monza è un obiettivo reale per il club nerazzurro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport: "I dirigenti dell'Inter vanno spesso a vedere il Monza, quattro volte Baccin è stato sulle tribune a vedere Varela: ha avuto relazioni positivissime.

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L'Inter non pensa al momento di fare operazioni in attacco: bisogna fare un discorso di lungo periodo immaginando uno scenario possibile. Può capitare qualcosa a fine anno: la posizione di Bonny non è saldissima e c'è da fare il rinnovo di Thuram che scade nel 2028. Il decreto crescita rende il rinnovo un po' più facile ma il giocatore vorrebbe crescere dal punto di vista dello stipendio: siamo all'inizio delle interlocuzioni e degli incontri, l'Inter vuole assolutamente tenerlo.

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L'eventuale posizione di Varela potrebbe essere quella di Bonny: la sua è quella meno salda. Varela piace perché è un attaccante moderno che sa fare tutto. Piace a Chivu e all'Inter che cerca giocatori così polifunzionali: interessa, però su un periodo di tempo un po' più lungo".