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Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è espresso così sull'Inter: "Io non capisco la sindrome di accerchiamento che ha l'Inter: ne ha parlato Barella, ne parla spesso Chivu. Sarò distratto, francamente non vedo tutti questi attacchi all'Inter.

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Sì, è finito il periodo di Rocchi in cui si parlava di Marotta che condizionasse e che in qualche modo lo ascoltavano: quella parte lì è addirittura archiviata. E non c'era assolutamente nulla e lo ripeto. Nei confronti della squadra sul piano tecnico, per qualche risultato negativo e per i gol che subisce, sono tutte analisi con un certo equilibrio: anche nel rispetto del fatto che l'Inter è la più forte del campionato, è indubbio.

Barella ci è tornato, Chivu si sente continuamente accerchiato da una critica nemica. Io ho un'ammirazione sconfinata per Cristian, ma francamente questa parte non la conosco. O fa parte di una strategia di comunicazione che deve compattare in qualche modo i tifosi con la squadra: non lo so. Ma io ripeto: l'Inter ha sicuramente problemi difensivi e strutturali. Si è parlato di leggerezza e presunzione, non sono d'accordo: però è il momento di fermarsi con questa storia della sindrome di accerchiamento".