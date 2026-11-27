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L'Inter sa bene che per restare a certi livelli dovrà puntellare la rosa anche per il futuro. Se per gennaio si monitoreranno eventuali opportunità probabilmente soltanto per il reparto arretrato, in altre zone di campo bisognerà intervenire eccome per la prossima estate. Anche lavorando in prospettiva, come da tempo ormai sono abituati a fare in viale della Liberazione. Per questo motivo Beppe Marotta e Dario Baccin stanno valutando già diversi profili. Su uno di questi sta per scatenarsi un'asta internazionale.

Lo ha confermato anche Nicolò Schira, intervenuto oggi a Radio Tutto Napoli: "Varela rappresenta un investimento pesante, perché per prenderlo devi spendere 35 milioni. Bisogna capire se il Napoli ritenga congruo questo investimento già nella finestra di gennaio. È chiaro che se le italiane non lo prendono a gennaio, e vale per il Napoli come per la Juventus, poi in estate diventa dura. Se Varela resta al Monza, continua così e fa 25 gol, poi non ti chiedono più 35 milioni, ma 50 o 70. A quel punto arriva la Premier League, che peraltro sta già arrivando.

Sono stato a Monza anche recentemente e ho parlato con colleghi che ci vanno tutte le settimane: a ogni partita ci sono quattro o cinque osservatori stranieri. Sono venuti il Barcellona, l'Arsenal, il Liverpool, il Manchester United, più volte il Tottenham e il Brighton. Si sta accendendo il mercato, quindi più passano le settimane e più diventa complicato. L'Inter ci ragiona per l'estate, mentre Napoli e Juventus sono le società italiane che a gennaio potrebbero avere la possibilità e l'intenzione di spendere 35 milioni. Magari diventano 30 più bonus, ma siamo lì: la prima cifra deve essere un tre".