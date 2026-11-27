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INTER-GENOA

Pio Esposito: il paragone di Capello è giusto? Quanto può durare Diouf eterno senza ruolo

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Cambierà tante pedine Cristian Chivu per Inter-Genoa di domani sera. Secondo la Gazzetta dello Sport, in ogni zona del campo. Perché l'infortunio di Bastoni costringe a rivedere la difesa, così come la stanchezza accumulata da Thuram non può essere sottovalutata. Ma non solo. Mkhitaryan viene da due partite da titolare ed è molto difficile che giochi la terza. Queste e altre valutazioni sta facendo l'allenatore nerazzurro secondo la Gazzetta dello Sport che propone l'ultimo aggiornamento sul proprio sito con addirittura sei possibili cambi rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì sera a San Siro contro lo Stoccarda.

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