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L'INTER VISTA MARTEDÌ

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Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Andrea Marinozzi, giornalista e commentatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di Cristian Chivu contro lo Stoccarda: "Inizia meglio lo Stoccarda, poi per me l'Inter gioca benissimo: partita enorme di Pio Esposito nei duelli, nella capacità di mandare in porta i compagni.

L'assist che fa a Barella è bello: il suo primo pensiero è mi giro e calcio ma si rende conto che c'è la possibilità di servire il compagno. Non mi è piaciuto l'impatto nel secondo tempo: dopo il rigore tanto Stoccarda e l'Inter si abbassa. La cosa positiva è che nell'affanno non concedono enormi opportunità come capita spesso: però ci sono. L'Inter ha un valore di xG concessi in campionato al secondo posto, però ha subito: perché spesso manca la chiusura difensiva o la parata del portiere. Martedì ci sono stati, l'aspetto positivo c'è: il secondo gol alleggerisce ma vanno in difficoltà, quello sì.

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Però la cosa positiva è che nell'affanno, in un periodo in cui in ogni cross prendi gol, sono riusciti a rimanere centrati. Un'altra cosa: per me questa stagione è molto difficile per Chivu. Non voglio fare il paragone con la scorsa, ma è molto difficile: lo scorso anno gli abbiamo fatto i complimenti per l'unione del gruppo dopo la batosta. Questa è altrettanto difficile: perché hai vinto. E l'Inter, questo gruppo qui, dopo aver vinto, ha avuto un rilassamento: mentre quando usciva da batoste, ha chiuso il campionato facilmente.

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