VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

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Tanta esperienza, tanto carisma, ma pochi minuti in campo. I timori sulle condizioni fisiche di John Stones si sono rivelati concreti, visto che fin qui il difensore inglese, arrivato in estate dal Manchester City a parametro zero, ha dato un contributo pressoché minimo alla causa Inter. E ora la Gazzetta dello Sport prende in considerazione anche un clamoroso scenario, ovvero quello di una cessione a gennaio. Si legge:

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"Il minutaggio di questo inizio stagione dice 144 minuti. Al netto dei problemi fisici, comunque, Chivu ci punta e continuerà a farlo, ma tutto dipende dalla tenuta dell’inglese. Se a gennaio dovesse continuare così, la società potrebbe anche pensare a un investimento sul mercato. Uno scenario di cui non s’è ancora parlato, ovviamente, ma che potrebbe anche verificarsi. A quel punto, con l’eventuale innesto di un volto nuovo, bisognerebbe aggiornare le liste. Stones è uno di quei giocatori che va analizzato su più fronti. Da un lato ci sono l’esperienza, i trofei, la Champions del 2023 vinta giocando da mediano, ma dall’altra pendono sulla sua testa i vari problemi fisici".

La Gazzetta, gettando uno sguardo generale sul mercato dei nerazzurri in vista di gennaio, aggiunge poi: "L’Inter è una squadra completa e non dovrebbe fare operazioni a gennaio. Si era parlato di una quinta punta, ma non se ne farà niente. L’unica opzione rimane un centrale di difesa, solo nel caso di uscita di Stones. Se l’inglese darà garanzie fisiche adeguate, il mercato nerazzurro potrà dirsi chiuso fino a giugno".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)