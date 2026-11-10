La nazionale croata sarà ospite dell'Inghilterra giovedì a Wembley, nella penultima giornata del girone di Nations League. A presentare la sfida il nerazzurro Petar Sucic che ha parlato delle aspettative in vista del confronto con gli inglesi, delle condizioni della squadra e delle difficoltà che attendono la Croazia contro una delle avversarie più forti d'Europa.

Sulla Dinamo.

«Seguo ovviamente tantissimo la squadra. Tifo per loro a ogni partita. Ho guardato anche le partite contro Sunderland e Varaždin. Peccato che la pausa sia arrivata proprio in un momento in cui erano in grande forma».

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In quale ruolo ti esprimi meglio?

Come ti hanno accolto i compagni inglesi all'Inter?

«È difficile rispondere. Osservo i dettagli, analizzo. Sono molto concentrato sul calcio e più tempo passo qui, meglio riesco a gestire tutto».«Mi hanno preso un po' in giro, ma è una cosa normale (all'andata i croati persero 7-0, ndr)».

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Sull'Inghilterra.

Come giudichi la sua condizione attuale?

In cosa pensi di essere migliorato maggiormente in questo tuo primo anno all'Inter?

Se qualcuno, quando aveva 16 anni, le avesse detto che sarebbe arrivato a giocare nell'Inter e a diventare un titolare fisso della Nazionale, come avrebbe reagito?

«Non vediamo ovviamente l'ora di affrontare l'Inghilterra, soprattutto dopo quanto accaduto nella partita precedente. Tutti avremmo voluto giocare questa sfida subito dopo la fine della gara d'andata. Siamo di buon umore, lo abbiamo dimostrato contro la Spagna e sicuramente lo faremo anche contro l'Inghilterra».«Sono soddisfatto. Questo mese è stato ricco di impegni, con una partita ogni tre giorni. Ho iniziato parecchie gare da titolare, ne ho giocate anche tre per intero e sono riuscito a segnare un gol. Abbiamo vinto molte partite, siamo al secondo posto in classifica e in Champions League abbiamo conquistato due vittorie. Per il momento, quindi, tutto procede secondo i piani».«Non saprei, è una domanda difficile a cui rispondere per me stesso. Come mi piace sempre dire, cerco ogni giorno di migliorare in tutto. Analizzo le mie partite, studio i dettagli e cerco di capire dove posso fare meglio e dove posso essere più incisivo. Lavoro davvero tanto su me stesso e, anche quando non ci sono allenamenti o partite, dedico molto tempo all'analisi. Posso dire di essere sempre stato molto dedito al calcio: è una delle mie qualità, insieme alla capacità di lavorare duramente. Forse oggi riesco a gestire meglio ogni situazione, la pressione e l'importanza delle partite, oltre a tutto ciò che comportano un club come l'Inter e la Nazionale. Continuo a crescere e a migliorare giorno dopo giorno».«Ah, non saprei... Ho sempre creduto in me stesso e nelle mie capacità, e ho sempre avuto l'obiettivo di riuscirci. Ma naturalmente, a quel tempo, sarebbe stato qualcosa di incredibile, perché vedevi tutto questo soltanto in televisione, mentre tu eri lontano e nessuno ti conosceva. Senza dubbio, il piccolo Petar sarebbe stato davvero orgoglioso di quello che sono oggi».

(Index.hr)