Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul prossimo mercato invernale dell'Inter. Per il giornalista il focus del club nerazzurro al momento è sui rinnovi, in particolare quello di Hakan Calhanoglu che ha il contratto in scadenza a giugno. "Il mercato di gennaio è difficile, tra l'altro l'Inter negli ultimi anni ha sempre fatto pochissimo a gennaio, quasi nulla se non che magari c'erano infortunati".

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"A Marotta abbiamo chiesto a Rotterdam anche sull'eventuale quinta punta e ha detto di no. Credo che oggi il focus dell'Inter sia legato ai rinnovi. Oggi rinnovare Calhanoglu è come ricomprare Calhanoglu. A Torino, alla Continassa, lo prenderebbero volentieri Calhanoglu a zero. L'Inter, per evitare che Calhanoglu dopo essere andato dal Milan all'Inter vada dall'Inter alla Juventus dovrà cercare di accontentarlo. Sappiamo che lui accetterebbe un contratto di due anni, ma dovranno essere d'accordo sulle cifre. Oggi all'ordine del giorno dell'Inter sia quello il punto numero uno".

(Sky Sport)