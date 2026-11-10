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Hakan Calhanoglu e l'Inter discutono della questione rinnovo. Il centrocampista turco è in scadenza a giugno e già più di un club di Serie A si è affacciato alla porta dell'ex Milan per capire la sua disponibilità. Questo il punto della Gazzetta dello Sport:

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"Presto è previsto un nuovo incontro tra Marotta, Baccin e l’entourage del calciatore. Da ambo le parti filtra un certo ottimismo. E la sensazione è che alla fine una soluzione si troverà perché Calhanoglu, anche per le ragioni personali svelate nell’intervista, non vorrebbe spostarsi da Milano".

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"Le offerte vere o presunte che potrebbero arrivare, anche da club di prima fascia di Serie A, in questo momento non verranno accolte e nemmeno considerate. La sua priorità è l’Inter".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)