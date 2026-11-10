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Ausilio

Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto sul palco del Social Football Summit, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. Si parte dalla fine del suo rapporto con il club nerazzurro: "Sto benissimo. Quella è una parte della vita professionale, importante, lunga, particolare, direi unica, ma come tutte le belle storie arriva un momento in cui possono finire, non per forza devono, ma possono finire. L'importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento, chiamiamolo così, sono state gestite nel modo più normale da parte mia. Era arrivato il momento, penso sia stato quello giusto. Per me era importante una cosa sola: ho pensato a quel momento solo ed esclusivamente dopo una grande vittoria e così è stato. Andare via dopo uno Scudetto, una Coppa Italia e i risultati economici che ci sono stati negli ultimi anni, era l'unica cosa che ho sempre desiderato, quindi va bene così".

"Mi porto dentro tutto, sono state emozioni bellissime, inclusi i momenti di difficoltà. Ci sono stati anche periodi difficili, cambi di proprietà, situazioni nuove. Io penso che l'Inter vincente di oggi giustamente è passata anche da quei momenti, e io li porto dentro tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare con una famiglia importante come quella Moratti, con proprietà straniere importanti, e tutte mi hanno dato qualcosa, oltre al fatto che sicuramente sono i rapporti che mi porterò dietro per tutta la vita, che ho creato con tutti gli allenatori, i giocatori e i collaboratori che ho conosciuto".

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