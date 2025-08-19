Il mercato dell'Inter ha modificato nelle ultime ore la sua traiettoria ancora una volta. Il focus ora è in mezzo al campo, tramontato l'affare Lookman, con Koné che per la Gazzetta dello Sport è ancora in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Come spiegarsi questa novità? Il quotidiano fa chiarezza. Si legge infatti: "Oggi l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano e per il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sarà l’occasione per riparlare faccia a faccia con Cristian Chivu.
GdS – Inter, perché Chivu ha chiesto la sterzata sul mercato. Oggi altro summit
L'allenatore nerazzurro ha sottoposto alla dirigenza le indicazioni arrivate dalle amichevoli estive della squadra
In fondo, la sterzata sul mercato nasce proprio da una valutazione tecnica dell’allenatore. Mentre la trattativa con l’Atalanta diventava un film di Ingmar Bergman sull’incomunicabilità, il tecnico romeno notava la crescita vertiginosa di Pio e Bonny dietro alla ThuLa, immaginava alcune mezzali (su tutte Frattesi) sulla trequarti ma, soprattutto, notava una mancanza di cambio di passo tra i mediani. Lì, in mezzo, servirebbe nuova fisicità e potenza, insomma un centurione come Koné".
