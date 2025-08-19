Il mercato dell'Inter ha modificato nelle ultime ore la sua traiettoria ancora una volta. Il focus ora è in mezzo al campo, tramontato l'affare Lookman, con Koné che per la Gazzetta dello Sport è ancora in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Come spiegarsi questa novità? Il quotidiano fa chiarezza. Si legge infatti: "Oggi l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano e per il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sarà l’occasione per riparlare faccia a faccia con Cristian Chivu.