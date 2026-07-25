Cristian Romero all'Inter è una possibilità concreta. Il giocatore è in uscita dal Tottenham e l'Inter potrebbe presto presentare un'offerta. Ci sono aperture sia lato giocatore che lato Tottenham.

"Ecco perché un affondo dell’Inter ora potrebbe trovare un terreno più che fertile. Appurato che il giocatore tornerebbe molto volentieri in Italia, trovare un’intesa con lui sarebbe il primo passo per ripresentarsi dal club londinese con una proposta formale. Lì per il momento non intendono scendere da quota 50 milioni. Una valutazione importante e una cifra che i nerazzurri punterebbero a limare verso il basso. La chiave per poter accontentare tutte la parti potrà essere una formula che non preveda subito un acquisto del giocatore a titolo definitivo (come vorrebbe il Tottenham), bensì un prestito con obbligo — a condizioni facilmente raggiungibili.

Un’alternativa per trovare comunque una quadra arrivando a una cessione. Insomma, un’operazione alla Akanji che l’estate scorsa arrivò dal Manchester City con la formula del prestito che poi è diventato obbligo di acquisto alla vittoria dello scudetto.

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Ed è stato un doppio successo. L’agente del giocatore ieri era a Milano, dove giovedì è tornato anche il diesse Piero Ausilio, oggi però atteso a Soverato per il Magna Graecia Film Festival. Evento e viaggio in Calabria a parte, Romero è un discorso che continuerà ad essere approfondito perché può davvero diventare una di quelle opportunità in entrata per cui l’Inter non vuole lasciare nulla di intentato"