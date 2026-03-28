Mercato Inter, occhi su Vicario. Il portiere a cena con gli interisti dell’Italia

Serata di relax per i giocatori nerazzurri che sono a Coverciano con la Nazionale azzurra. Con loro c'erano il portiere e Locatelli

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 11:26)

La Nazionale italiana ha conquistato la finale dei play-off contro l'Irlanda del Nord e in attesa della gara del 31 marzo contro la Bosnia ci sono da registrare dei momenti di relax per la squadra di Gattuso. Come quello di ieri sera quando Barella, Bastoni, Dimarco ed Esposito hanno deciso di cenare tutti insieme al ristorante 'Da Tullio' a Montebeni (Fiesole). Le foto arrivano dal profilo del proprietario del locale che si è messo in posa con i calciatori.

Con loro c'erano anche il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli e il portiere del Tottenham (che si è operato di ernia, non è a disposizione ma è in ritiro a Coverciano con i suoi connazionali) Guglielmo Vicario.

Del portiere, che con il club inglese ha un contratto fino al 2028, da tempo si parla in ottica di mercato. Piace ai dirigenti nerazzurri che vorrebbero diventasse il primo portiere dell'Inter. Sommer è in scadenza a fine stagione e potrebbe rimanere da secondo portiere secondo le ultime indiscrezioni, con il futuro di Josep Martinez che a quel punto sarebbe da decidere.

Quanto al portiere italiano, che era stato seguito dai dirigenti interisti già prima del trasferimento in Premier League, sarebbe trapelato il suo interesse per un ritorno in Serie A (anche in vista di una possibile retrocessione del club inglese). C'è anche la Juve alla finestra, ma le immagini insieme ai giocatori nerazzurri riaccendono i fari sull'operazione di mercato che potrebbe portarlo a Milano.

Nelle scorse ore, il video trasmesso della RAI, nel quale c'erano Dimarco, Esposito e Vicario davanti alla tv a seguire Galles-Bosnia, ha fatto il giro del web e ha innescato mille polemiche.