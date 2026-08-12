Dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, l'Inter ha continuato a cercare l'esterno per colmare il buco lasciato da Denzel Dumfries. Come sottolinea il Corriere della Sera, la soluzione potrebbe arrivare in queste ore perché il club nerazzurro sembra finalmente aver trovato il profilo per sostituire Dumfries. "O meglio, ritrovato. Perché il nome forte in casa nerazzurra in queste ore è un ritorno di fiamma: Djed Spence. Un tentativo era già stato fatto, eccessivi i 45 milioni chiesti dopo il Mondiale".

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"Ora il Tottenham potrebbe abbassare le sue pretese. I nerazzurri sono pronti a offrire 35 milioni più bonus. Il calciatore ha già accettato il trasferimento in Italia. Ieri una call tra i club, parti decisamente più vicine. La Roma, intanto, va forte su Luis Henrique. La proposta è di 25 milioni, la richiesta è di 30. Inter e Roma lavorano a un prestito con obbligo di riscatto. Manca solo l’ok del giocatore".