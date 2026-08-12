Davide Frattesi alla Lazio sembra essere una trattativa ben imbastita e destinata ad andare in porto. Alfredo Pedullà, sul suo sito, riporta gli ultimi aggiornamenti dando però cifre diverse rispetto a quelle che stanno circolando in queste ore:

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"Davide Frattesi alla Lazio: in fondo, era scritto. Molto spesso ti porti dietro il lavoro dalla precedente sessione di mercato: il 30 gennaio vi avevamo svelato un tentativo biancoceleste a sorpresa per il centrocampista dell’Inter. Troppo tardi, evidentemente. Ma non troppo per riprovarci in questa sessione, ieri sera vi avevamo parlato di aggiornamenti per la mattinata di oggi.

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Così è andata, sviluppi positivi: il cartellino di Frattesi è sceso sotto i 25 milioni, siamo più o meno a quota 20. Prestito con diritto che diventa obbligo, il centrocampista ha accettato serve definire i dettagli. E poi l’Inter si fionderà su Jones del Liverpool, quasi un pilota automatico, per provare ad assicurarsi la pedina inseguita da mesi".