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Davide Frattesi è sempre più vicino alla Lazio. Il club biancoceleste sta trattando il passaggio del centrocampista con l'Inter. Questi i dettagli dell'operazione secondo quanto riporta Sky Sport:
Frattesi, prestito con obbligo condizionato legato almeno al dodicesimo posto della Lazio, con un'alta percentuale che la Lazio conserverebbe all'Inter. Inter preferisce un accordo con cifra bassa adesso, con una percentuale di rivendita più alta. Guadagnare meno adesso ma avere qualcosa in più quando la Lazio eventualmente rivenderà Frattesi
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