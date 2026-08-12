Inter e Lazio hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi. Lo riferisce Sky Sport

Marco Macca
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Inter e Lazio hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi. Lo riferisce Sky Sport.

Frattesi
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Il centrocampista, in uscita dai nerazzurri, si trasferirà dunque nella capitale con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di piazzamento della Lazio almeno al dodicesimo posto della prossima Serie A.

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L'Inter, inoltre, si riserva una cospicua percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Frattesi

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