GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Djed Spence sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come vi abbiamo riportato, i nerazzurri hanno raggiunto un accordo col Tottenham. La Gazzetta dello Sport riferisce le cifre dell'operazione:

"Il buco a destra è stato colmato: Djed Spence, 26 anni, esterno a tutta fascia inglese, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. Chiuso l'accordo col Tottenham".

Getty Images

"Spence, reduce da un bel Mondiale con l'Inghilterra dove ha giocato quattro partite su otto da titolare, torna a giocare in Serie A. Nel 2024 giocò sei mesi a Genova da gennaio".

(Fonte: gazzetta.it)