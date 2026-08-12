Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo per Djed Spence, laterale inglese con un passato anche nel Genoa. Sarà lui l'erede di Denzel Dumfries

Marco Macca
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Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo per Djed Spence, laterale inglese con un passato anche nel Genoa. Sarà lui l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

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Ora, il club nerazzurro sta organizzando il viaggio del calciatore per visite mediche e firma. Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha riportato le ultime novità sui contorni economici dell'operazione, che prevede l'inserimento anche di una percentuale sulla futura rivendita:

Spence

"L'Inter in definizione con il Tottenham per Spence a 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus e il 10% della rivendita".

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