GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo per Djed Spence, laterale inglese con un passato anche nel Genoa. Sarà lui l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Ora, il club nerazzurro sta organizzando il viaggio del calciatore per visite mediche e firma. Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha riportato le ultime novità sui contorni economici dell'operazione, che prevede l'inserimento anche di una percentuale sulla futura rivendita:

"L'Inter in definizione con il Tottenham per Spence a 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus e il 10% della rivendita".