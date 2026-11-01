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"Tornare all'Inter? Sarebbe speciale. Ho vissuto anni importanti, ho portato la fascia di capitano, con quella maglia ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ma un ritorno avrebbe senso soltanto con una convinzione reciproca e un obiettivo da raggiungere insieme. Ho ancora molto da dare: se torno in un posto, torno per essere utile e per vincere”. Così Mauro Icardi ha parlato a Repubblica del suo possibile ritorno a Milano, sponda nerazzurra.

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Attualmente Icardi è svincolato e Fabrizio Romano ha così fatto chiarezza sul suo futuro: "Mauro Icardi-Inter? Vi spiego la situazione Icardi. Che lui abbia voglia di tornare in Italia e all’Inter, non ci sono dubbi. A gennaio scorso era pronto ad andare alla Juve, è stato il club bianconero a decidere di non procedere. Icardi all’Inter tornerebbe molto volentieri, lo ha detto lui stesso, lui è molto legato all’Inter. Non c’è nessun dubbio su questa volontà, ma è l’Inter che deve decidere che valutazioni fare. Sia in estate che a settembre, l’Inter non ha mai pensato di riportarlo a Milano.

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Una trattativa vera e propria non c’è mai stata, il club nerazzurro ha sempre chiuso le porte, perché il club si riteneva a posto con questi quattro attaccanti. Non volevano un nove tradizionale ma nel caso una quinta punta con caratteristiche diverse. L’emergenza di questi giorni fa riflettere, vedremo la scelta finale di club e allenatore”, le parole di Romano sul suo canale YouTube in italiano.