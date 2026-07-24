Il club nerazzurro potrebbe dirottare i soldi messi in conto per l'esterno sul difensore del Tottenham
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
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