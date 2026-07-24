Il club nerazzurro potrebbe dirottare i soldi messi in conto per l'esterno sul difensore del Tottenham

Eva A. Provenzano
romero primo obiettivo inter

VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto

Nelle ultime ore il nome di Cristian Romero è quello più forte che si fa attorno al mondo Inter. Il difensore argentino è in uscita dal Tottenham, è reduce da un ottimo Mondiale e potrebbe essere il colpo più costoso del mercato estivo nerazzurro.
Romero
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui La Gazzetta dello Sport ipotizza il suo arrivo e spiega ai suoi lettori dove giocherebbe e come giocherebbe, che tipo di calciatore il club nerazzurro si assicurerebbe. "Di sicuro un elemento che garantirebbe sempre un approccio propositivo in fase di costruzione e aggressivo difensivamente parlando. Fisico, è un tipo roccioso, e dopo gli ultimi anni in Inghilterra la stampa inglese ha ribadito quanto garantisca uno stile di gioco “senza compromessi” grazie a quella sua “riconoscibile e spavalda sicurezza di sé”. Si prende i suoi rischi e non si spaventa se gli si chiede di farsi leader. Coraggioso quando deve mantenere il possesso e salire infilando centrocampo e difesa avversaria. Il che non dispiacerebbe affatto a un Cristian Chivu che vuole una linea di difesa alta e un gioco sempre più verticale. Romero gioca come è, con gli stessi pregi di un carattere forte ma a volte anche troppo risoluto", spiega il giornale sportivo.
Akanji e Bastoni
Il giocatore agirebbe nella linea a tre insieme a Bastoni e Akanji che verrebbe dirottato a destro. Verrebbe sacrificato Bisseck che però sarebbe da considerare un ricambio di primo livello e comunque un titolare intercambiabile dati i tanti impegni del club. Con gli addii di Acerbi e de Vrij sono due i difensori che servirebbero all'Inter e per questo - scrive la rosea - "non è escluso che dalla fascia destra la priorità sia diventata proprio il centrale. Non ultimo, visto anche che la pista Romero non è poi così impossibile da percorrere. Anzi". "L’investimento forte (la richiesta è 50 milioni ma si può lavorare sulla formula) dunque può essere sul centrale e sul Cuti in particolare", conclude il giornale. (Fonte: gazzetta.it)
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