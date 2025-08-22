Continuano le indiscrezioni, dall'Arabia Saudita, sul futuro di Piero Ausilio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Arabia Saudita – Al Hilal ha scelto Ausilio. Lui è leale verso l’Inter, non lascia prima di…
calciomercato
In Arabia Saudita – Al Hilal ha scelto Ausilio. Lui è leale verso l’Inter, non lascia prima di…
Continuano le indiscrezioni, dall'Arabia Saudita, sul futuro di Piero Ausilio. E sembra di rivivere la situazione di Simone Inzaghi
E sembra di rivivere le indiscrezioni, continue, che arrivavano sul conto di Simone Inzaghi. Anche oggi, nel corso di una trasmissione su SBC Channel, è stata ribadita l'intenzione del club allenato dall'ex tecnico nerazzurro di puntare sull'attuale ds dell'Inter.
"Il direttore sportivo italiano di cui si parla è con l’Inter dal 2014; ha fatto un lavoro straordinario con il club. Chi va a informarsi bene capisce che si tratta di Piero Ausilio, che è tuttora all’Inter, e a cui la società è molto legata.
L’uomo stesso ha un’enorme lealtà verso l’Inter, perciò non può lasciarla prima della fine dell’attuale sessione estiva di calciomercato", quanto riferito in un video pubblicato sui social dell'emittente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA