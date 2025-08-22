E sembra di rivivere le indiscrezioni, continue, che arrivavano sul conto di Simone Inzaghi. Anche oggi, nel corso di una trasmissione su SBC Channel, è stata ribadita l'intenzione del club allenato dall'ex tecnico nerazzurro di puntare sull'attuale ds dell'Inter.

"Il direttore sportivo italiano di cui si parla è con l’Inter dal 2014; ha fatto un lavoro straordinario con il club. Chi va a informarsi bene capisce che si tratta di Piero Ausilio, che è tuttora all’Inter, e a cui la società è molto legata.