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Inter e Lazio ragionano sugli ultimi dettagli per il trasferimento in biancoceleste di Davide Frattesi, che ha dato il suo placet all'operazione, pronto a mettersi in gioco nella capitale. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, svelando anche un dettaglio interessante sulle cifre dell'affare:

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"Il trasferimento sarà inizialmente in prestito oneroso. La Lazio vorrebbe accompagnarlo con un diritto di riscatto, ma l'Inter pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate. Da Milano vogliono che i parametri siano semplici e soprattutto dipendano direttamente dall'utilizzo di Frattesi: un determinato numero di presenze, facilmente raggiungibile, e non obiettivi legati al rendimento della Lazio".

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"Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione. Anche perché la situazione contabile di Frattesi consente di ragionare senza particolare pressione. Oggi, il centrocampista, che ha scadenza 2028, è iscritto a bilancio per 12,25 milioni di euro e al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre i 6. Un riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza significativa nell'esercizio successivo. C'è poi un altro punto considerato decisivo, la percentuale sulla futura rivendita. I nerazzurri vogliono mantenere una quota su un eventuale successivo trasferimento del giocatore e anche su questo aspetto servirà trovare la misura giusta con la Lazio".

(Fonte: gazzetta.it)