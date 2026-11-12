VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"

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A gennaio, se da una parte non sono esclusi colpi in entrata, dall'altra l'Inter potrebbe lavorare anche in uscita. E uno dei nomi al centro dell'attenzione, da questo punto di vista, è quello di Aleksandar Stankovic, che in questo inizio di stagione ha trovato poco spazio nel centrocampo di Chivu. Scrive il Corriere dello Sport:

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"Partendo da Stankovic, rende bene l’idea la foltezza di un centrocampo con ben 7 elementi all’attivo e il fatto che il ventunenne sia finito in fondo alle gerarchie. Per l’ex Bruges appena 6 apparizioni e una sola gara da titolare, a Venezia, dove però ha deluso ed è stato sostituito all’intervallo".

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"Il centrocampista l’estate scorsa aveva spinto fortemente per rimanere a Milano e giocarsi le proprie chance in nerazzurro, ma a gennaio un possibile prestito potrebbe rilanciarlo per ritrovare continuità e confidenza con il campo".

(Fonte: Corriere dello Sport)