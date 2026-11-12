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"La pausa c’è, ma non è poi così lunga", si legge sulla Gazzetta dello Sport di stamattina. La situazione è diversa dal mese scorso: "O comunque non come l’ultima, quella che ha fermato il campionato per tre settimane tra fine settembre e inizio ottobre. L’Inter — o meglio, quel che ne è rimasto al netto delle convocazioni nazionali — è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile ieri (compresi gli ultimi acciaccati Bonny, Thuram e Stankovic che hanno tutti già iniziato a fare terapie). Ranghi molto ridotti per Cristian Chivu, com’è normale durante le finestre di impegni internazionali, ma la testa è in qualche modo già all’Atalanta. Oggi e domani si torna di nuovo in campo, mentre il fine settimana sarà di riposo per tutti".

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Poi si tornerà subito in campo: "Una quarantotto ore di “liberi tutti” prima di rituffarsi ancora di più nel clima di campionato. Lunedì prossimo inizieranno a ritornare alla base alcuni elementi, come gli italiani — che giocheranno la seconda e ultima partita di questa finestra di Nations League a Bruxelles domenica sera —, Sucic, Diouf, Spence e Calhanoglu. Discorso diverso per Akanji che con la sua Svizzera sarà impegnato fino a lunedì sera contro la Scozia, Zielinski (Polonia-Svezia è in programma martedì 17) e Carlos Augusto. Il brasiliano convocato da Carlo Ancelotti è il nerazzurro che percorrerà più chilometri di tutti perché le due amichevoli della sua nazionale verdeoro si giocheranno a Singapore; la seconda martedì prossimo alle 18 ora locale".