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Un acquisto era già ampiamente programmato in estate, ma, se le condizioni lo richiedessero, l'Inter potrebbe anche anticipare a gennaio un colpo in difesa. E, secondo Tuttosport, il ds nerazzurro Baccin avrebbe già un nome sul taccuino:

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"Dario Baccin è già al lavoro per rinforzare la rosa dell’Inter per la stagione 2027/28. Nello specifico i nerazzurri interverranno sicuramente in difesa, andando finalmente a completare totalmente un reparto dove da anni si cercano profili veloci, dai piedi educati e anche intercambiabili nel sistema di Chivu. Dopo gli addii di De Vrij e Acerbi è arrivato Stones – su cui a livello tecnico non ci possono essere dubbi -, ma la tenuta fisica dell’inglese, sinora in campo solo 144’ tra campionato e Champions (per un totale di 4 spezzoni) e tornato tra i convocati col Como dopo quasi due mesi di infortunio, impone un certo tipo di riflessioni e azioni".

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"In questo senso, se dovessero sorgere nuovi dubbi e perplessità sulle condizioni del giocatore, l’Inter potrebbe anche anticipare un colpo a gennaio, altrimenti si agirà come programmato in estate. Sul taccuino di Baccin, oltre ai già noti Finn Jeltsch, centrale dello Stoccarda - nonché finalista dell’ultima edizione del Golden Boy – e Chris Richards del Crystal Palace -, si è aggiunto anche, secondo Sportitalia, Ignacio Ovando, diciannovenne del Rosario Central, già nei radar della selezione argentina. Il sudamericano piace anche al Napoli, costa 15-20 milioni e di lui in Patria si parla un gran bene".

(Fonte: Tuttosport)