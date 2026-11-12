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Lautaro Martinez non ne può più. Il Toro sta lavorando anche in questi giorni in cui gli altri riposano per essere a disposizione di Chivu prima possibile. Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport di oggi:

Getty Images

"Lautaro alla fine di Inter-Como, vinta 2-0 dai suoi compagni, ha girato la clessidra e iniziato questa pausa del campionato puntando col suo sguardo fiero in direzione di Bergamo. La terra della Dea sarà quella che accoglierà il suo ritorno in campo. L’ottimismo c’è, il cerchietto rosso sul calendario intorno al giorno 22 novembre pure. La cautela anche, ma questa è virtù che accompagna qualsiasi ragionamento di conto alla rovescia per ogni giocatore che transita dall’infermeria. E soprattutto che sta per uscirne.

Nessuna sosta Lautaro vuole tornare. Scalpita come la stagione scorsa era impaziente di ritrovare il campo dopo la noia al polpaccio. Voglia e abnegazione. Chivu, post Como, ha concesso lunedì e martedì di riposo a tutti i giocatori rimasti a Milano, ma il Toro no, non si è fermato. In quei due giorni si è presentato al centro sportivo (e con lui anche l’altro infortunato Luis Henrique) per continuare il recupero. Il Lautaro-pensiero va in un’unica direzione e lui galoppa così verso il ritorno in campo a Bergamo. Questa sosta (ri)consegnerà all’Inter il suo Toro che vede l’Atalanta come un drappo rosso nell’arena e fa il conto alla rovescia. Tra lui e il suo ritorno in campo ci sono dieci giorni esatti".