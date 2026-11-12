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Ci sono tanti discorsi in ballo per l'Inter in vista del futuro. Tanti nomi che attendono di prolungare il proprio rapporto per il club. Ma, come vi abbiamo riferito in più occasioni, Oaktree ha cambiato linea: gli stipendi fissi dovranno essere più bassi, parzialmente sostituiti da bonus legati a rendimento, individuali e collettivi. Scrive il Corriere dello Sport:

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"Più vinciamo e più ti paghiamo. In stretta sintesi, è questa la linea che l’Inter vuole tenere per i rinnovi di contratto. Sono diversi i discorsi in ballo, a cominciare da Carlos Augusto, passando per Dimarco, Thuram, Akanji, fino ad arrivare a Calhanoglu, in scadenza alla fine della stagione".

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"Baccin, una volta divenuto ds in prima persona, ha avviato un giro di consultazioni con i vari rappresentanti dei giocatori interisti. E a tutti è già stato spiegato che l’idea è quella di inserire nei nuovi accordi una quota fissa meno consistente, aggiungendola però ad una quota variabile più ricca e abbondante, legata principalmente ai risultati della squadra".

(Fonte: Corriere dello Sport)