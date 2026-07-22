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La priorità dell'Inter è quella di prendere un esterno destro. Spence sembra essere il preferito, ma si valutano anche altre piste

Come scrive il Quotidiano Sportivo, "Continua a piacere Djed Spence del Tottenham, tanto quanto risulta alta la valutazione (tra i 35 e i 40 milioni di euro) consolidata dal buon Mondiale disputato e dai rumors che riguardano altri club inglesi. L'alternativa low cost è Rafik Belghali, per il quale basterebbero 15 milioni, senza dimenticare l'estrema ratio, Ivan Perisic, che sarebbe felicissimo di tornare a Milano. L'Inter lavorerà senza fretta: anche qualora dovesse stringere per Spence, non lo avrebbe a disposizione prima del 9-10 agosto".

"La campagna cessioni, inoltre, prosegue a rilento. Il giocatore più vicino a lasciare è Matteo Cocchi (Padova) in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei milanesi. I rumors su Bastoni all'Al-Hilal si sono già spenti, ieri i sauditi hanno chiuso per Summerville a 80 milioni e dovranno far posto all'olandese con la cessione di un altro straniero (Akcicek?). Sempre in difesa salgono le quotazioni di una permanenza di Pavard. Difficile che, col francese ancora in rosa, si faccia un investimento forte in retroguardia, ma l'Inter tiene le antenne dritte su eventuali innesti nel reparto (da Lucumi a Romero)", scrive il quotidiano.