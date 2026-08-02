Il centrocampista inglese rimane il grande obiettivo di mercato di Chivu, ma non sarà facile accontentarlo

Fabio Alampi

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non è di certo una novità il fatto che Cristian Chivu abbia indicato in Curtis Jones l'elemento ideale per rinforzare la rosa dell'Inter. Il centrocampista inglese ha ancora un anno di contratto con il Liverpool ma, nonostante questo, i Reds non intendono concedere sconti.

Jones
Getty Images

La Gazzetta dello Sport svela la vera cifra richiesta: "Oggi non ci sono le condizioni per inglobarlo, perché il Liverpool chiede 45 milioni (non 40) e perché la rosa dei centrocampisti è più corposa della rosa dei venti".

Inter Jones

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti