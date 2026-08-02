Il centrocampista inglese rimane il grande obiettivo di mercato di Chivu, ma non sarà facile accontentarlo
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Non è di certo una novità il fatto che Cristian Chivu abbia indicato in Curtis Jones l'elemento ideale per rinforzare la rosa dell'Inter. Il centrocampista inglese ha ancora un anno di contratto con il Liverpool ma, nonostante questo, i Reds non intendono concedere sconti.
La Gazzetta dello Sport svela la vera cifra richiesta: "Oggi non ci sono le condizioni per inglobarlo, perché il Liverpool chiede 45 milioni (non 40) e perché la rosa dei centrocampisti è più corposa della rosa dei venti".
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