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E' un autunno molto intenso questo per l'Inter, impegnata a ritmo serrato in campo ma anche dietro la scrivania. In questi giorni, infatti, sono sul tavolo numerose questioni relative soprattutto ai rinnovi di contratto di molti pilastri della rosa nerazzurra.

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Oltre ai soliti noti come Calhanoglu, Carlos Augusto e Thuram, c'è anche Federico Dimarco che aspetta una chiamata per firmare il rinnovo "vero", dopo che il club ha esercitato nei giorni scorsi l'opzione per il prolungamento fino al 2028. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Accendete le luci: il trascinatore d’autunno non si è ancora assicurato il futuro. Tutto si muove in un periodo caldo per i contratti dell’Inter: Federico Dimarco ha ottenuto il rinnovo automatico fino al 2028 e aspetta la chiamata per un ulteriore prolungamento, Hakan Calhanoglu è in scadenza e la prossima settimana dovrebbe ricevere la prima offerta strutturata che può convincerlo a firmare, Carlos Augusto è molto vicino all’autografo dopo una lunga trattativa che lo legherà fino al 2031 alla squadra che gli ha aperto la strada verso la nazionale brasiliana".

"Chi invece aspetta novità con una certa trepidazione è Marcus Thuram, il miglior giocatore della squadra tra una sosta internazionale e l’altra, il nuovo leader capace di anestetizzare persino l’assenza del gemello Lautaro. L’indispensabile di Chivu dell’ultima abbuffata di partite".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)