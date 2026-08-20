Il centrocampista inglese è atteso in Italia per completare l'iter del suo trasferimento in nerazzurro
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Cambio di programma: Curtis Jones sarà già oggi a Milano. Secondo quanto afferma Fabrizio Romano, l'Inter ha deciso di anticipare l'arrivo del centrocampista inglese, che potrà così completare l'iter del suo trasferimento in nerazzurro. Confermate le visite mediche, che si svolgeranno domani alle ore 12.
🚨⚫️🔵 Inter have decided to anticipate Curtis Jones arrival today — then medical already booked tomorrow, Friday at 12. pic.twitter.com/L0jHlQcUxB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026
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