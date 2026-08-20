E' questa la decisione del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic sul suo futuro, almeno immediato, riportata da Gianluca Di Marzio

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Zielinski: "Queste le prime parole di Chivu. Stankovic ha qualità..."

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Aleksandar Stankovic vuole rimanere all'Inter e giocarsi le sue carte nella squadra di Cristian Chivu. E' questa la decisione del centrocampista serbo sul suo futuro, almeno immediato, riportata da Gianluca Di Marzio.

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Si legge: "Nonostante un centrocampo dove la concorrenza - a maggior ragione dopo l'arrivo di Curtis Jones - è molto alta, il classe 2005 non è intenzionato a lasciare i nerazzurri, neanche in prestito.

Stankovic
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Il Torino lo accoglierebbe molto volentieri, ma su di lui ci sono anche squadre di Champions League. Nel caso in cui lo spazio a disposizione da qui a gennaio fosse molto limitato, allora il centrocampista vedrà cosa fare nei mesi successivi".

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