Cresciuto nel Liverpool, ieri ha lasciato velocissimo il ritiro del club inglese e oggi è pronto a sbarcare a Milano. Curtis Jones lascia il posto che è stato casa sua per 16 anni e sbarca all'Inter convintissimo della scelta. Il club nerazzurro lo aveva già seguito a gennaio. Lui ha aspettato tutta l'estate per poter intraprendere questa nuova avventura che sembra aver accontentato tutti.

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L'Inter che compra un centrocampista totale e strategico, il Liverpool che riesce a recuperare comunque trenta mln da un giocatore che a gennaio poteva andare via a parametro zero e lo stesso giocatore. "Curtis da settimane rema a due braccia per arrivare al traguardo. Ha usato ogni mezzo, disseminando su internet indizi vari: like a qualsiasi post vestito di nerazzurro, amicizia social con i futuri compagni. Firmerà un quinquennale da 3,5 milioni a stagione, ben convinto di poter continuare la crescita che nel Merseyside si è interrotta improvvisamente", si legge del giocatore su La Gazzetta dello Sport.

Arriva all'Inter perché lo ha desiderato Chivu: "Il tecnico romeno ha visto in Jones caratteristiche che nessuno in rosa possiede e non solo per la duttilità che gli permette di vestirsi sia da mezzala destra che sinistra, senza escludere la possibilità di essere dirottato a destra: Slot lo ha usato da laterale con costrutto, non è utopia vederlo così anche a Milano in certe occasioni. Le più grandi doti, però, sono l’intensità e il cambio di passo: è lì che l’allenatore vuole attingere a piene mani", si legge sull'arrivo del giocatore.

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Come è arrivato Jones

Come si è arrivati all'acquisto del giocatore del Liverpool. La Gazzetta spiega che il posto in squadra è stato creato dalla cessione di Frattesi. Dopo i 30 mln investiti su Spence "esistevano ampie garanzie economiche per investire sulla nuova mezzala, anche senza altre uscite: non a caso, Luis Henrique è ancora lì, sull’uscio, in attesa di poter partire verso Roma. Indipendentemente dal brasiliano, i nerazzurri hanno comunque sparato il colpo nel mercato. Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno rotto lo stallo soltanto ieri mattina, dopo aver steso la trama martedì". Ieri mattina la discussione con il club inglese è stata piuttosto veloce ed è arrivato l'okei ad un acquisto di 30 mn + bonus per 5 mln e una percentuale del 10% sulla rivendita. Al giocatore un contratto fino al 2031. Oggi l'arrivo a Linate.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)