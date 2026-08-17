VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko

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L'Inter in questi giorni è molto attiva anche sul fronte cessioni. Un nome caldo, in quest'ottica, è soprattutto quello di Luis Henrique, nel mirino della Roma ma non solo. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

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"Intanto resta in bilico il destino di Luis Henrique. L’Inter sarebbe dell’idea di venderlo, così da garantirsi una “copertura” per l’affare Jones. Con la Roma c’è un fronte aperto, con tanto di valutazione di massima già concordata attorno ai 25 milioni. Ma nella Capitale sono concentrati nella sistemazione dell’attacco. E, inoltre, preferirebbero un prestito, piuttosto che un acquisto a titolo definitivo. Attenzione, quindi ai movimenti dalla Premier".

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"Già, ma con l’addio dell’ex-Marsiglia, i nerazzurri andrebbero a caccia di un altro esterno? Possibile, ma non certo. Probabile una soluzione low-cost. L’idea sarebbe quella di un profilo più offensivo che difensivo".

(Fonte: Corriere dello Sport)