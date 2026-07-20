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Come documentato dall'inviato di Fcinter1908, nella giornata di ieri nel ritiro in Germania dell'Inter è arrivato anche il ds Ausilio. Sarà l'occasione per approfondire i temi di mercato assieme al tecnico Cristian Chivu.

"Donaueschingen non è mai stata così nerazzurra. L’Inter prosegue il ritiro e ieri anche il ds Piero Ausilio ha raggiunto la squadra. Il dirigente è arrivato nel pomeriggio ed è uscito col golf kart per un sopralluogo al campo di allenamento. Al momento del rientro in albergo è stato fermato da alcuni tifosi per foto e autografi. Ha incontrato anche Chivu per un punto sulle situazioni di mercato", riporta La Gazzetta dello Sport.