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Una volta arrivato nel ritiro tedesco dell'Inter, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio farà il punto della situazione con Cristian Chivu sul mercato. L'allenatore si aspetta, come scrive Tuttosport, un'importante scatto per le trattative in entrata:

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"All’hotel Öschberghof di Donaueschingen, campo base del ritiro estivo nerazzurro, oggi è atteso il ds Piero Ausilio dopo che ieri è arrivato il suo braccio destro, Dario Baccin. Sarà occasione per fare il punto sul mercato con Cristian Chivu che (comprensibilmente) attende un’importante accelerazione considerato che - al momento - dei big partenti è stato rimpiazzato il solo Sommer (con Provedel)".

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"All’appello mancano l’erede di Dumfries e i due difensori centrali che andranno a sostituire Acerbi e De Vrij, tutti usciti di scena dopo la scadenza del contratto che li legava all’Inter".

(Fonte: Tuttosport)