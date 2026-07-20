Â«Lautaro Martinez sarebbe servito. Sicuramente l'espulsione rimediata da Fernandez nel finale del secondo tempo ha complicato i piani di Scaloni. Nella mia idea avrebbe voluto far giocare Lautaro nei supplementari. Ma poi c'Ã¨ stato un infortunio e si Ã¨ giocato l'ultimo cambio. Dispiace perchÃ© Lautaro era in ottime condizioni psico-fisiche e poteva dare una manoÂ». CosÃ¬ Antonio Conte, su DAZN, ha commentato il mancato impiego del capitano dell'Inter nella finale contro la Spagna che ha vinto la finale Mondiale con l'uno a zero segnato ai supplementari.

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«Diciamo che non Ã¨ stata neanche fortunata l'Argentina perchÃ© ha avuto due infortuni importanti, quello di Martinez e quello di Romero e sono un po' andati all'aria i piani del CT. In ogni caso l'Argentina Ã¨ stato un po' troppo remissiva. Non c'Ã¨ motivo di rimanere in dieci, vai sotto e crei due occasioni lÃ¬ quando prima non hai tirato in porta primaÂ», ha aggiunto l'allenatore sulla prestazione della Nazionale di Scaloni.

Â«De La Fuente Ã¨ arrivato a fare il CT della Nazionale per gradi, parte dalle giovanili. Scaloni non ha un percorso particolare: Ã¨ il secondo di Sampaoli e viene promosso in prima squadra. L'allenatore di una Nazionale deve avere dei requisiti: non hai tanto tempo per allenare, devi sintetizzare in pochissimo tempo le tue idee e devi essere capace di trasmetterle. La Spagna Ã¨ avvantaggiata perchÃ© ha una cantera, una filiera, giocano tutti sotto una determinata struttura e oggi ha giocatori bravi. Deve preoccupare che sono giocatori bravi e giovani. Tranne Rodri sono tutti giocatori che ci ritroveremo a lungo contro. Le altre Nazionali si devono preoccupare perchÃ© la Spagna ha un percorso davantiÂ», ha aggiunto il tecnico.

(Fonte: DAZN)