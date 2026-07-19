Il cartello ‘lavori in corso’ in casa Inter è ancora in bella mostra. Servirà del tempo per definire la rosa che agli ordini di Cristian Chivu comincerà la prossima stagione inseguendo l’obiettivo di ripetersi in Italia e far meglio in Europa. Bisognerà essere attrezzati, anche più dell’ultimo anno. Per questo motivo continuano le riflessioni, non soltanto legate alle caselle dell’esterno destro e del difensore centrale.

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Un terzo obiettivo che continua a essere in agenda è quello del centrocampista. Attualmente il reparto è più che affollato, considerando il ritorno alla base, con prospettive diverse di Asllani e Stankovic e l’aggiunta di Massolin.

Per l’ormai ex Modena, nonostante si stia facendo apprezzare soprattutto per le sue doti tecniche, la prospettiva più concreta sembra quella di una cessione a titolo temporaneo. Anche Asllani sembra tornato in nerazzurro, nei piani del club, soltanto in attesa di nuova destinazione. Le loro due partenze, oltre a quella di Davide Frattesi e allo spostamento definitivo di Diouf a destra, libererebbero spazio per una casella, considerando che Chivu ha chiesto un reparto di centrocampo con sette elementi.

Il nome preferito, nonostante le difficoltà riscontrate, continua a essere quello di Curtis Jones. L’inglese del Liverpool è considerato dall’allenatore nerazzurro in grado di dare una svolta a una mediana già molto competitiva. Ausilio farà il possibile per accontentarlo, ma proprio per questo bisognerà lavorare bene in uscita: dalle cessioni serve anche il margine economico per tentare un ulteriore (e si spera decisivo) affondo.