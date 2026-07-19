Da diverse settimane il nome di John Stones è stato accostato all'Inter. Il difensore inglese lascia il Manchester City dopo dieci stagioni e ora è libero di trovarsi una nuova squadra.

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Stones è un parametro zero e quindi sta aspettando l'offerta giusta per iniziare una nuova esperienza. L'Inter è alla ricerca di un centrale - due se parte Pavard - anche perché bisogna sostituire Acerbi e De Vrij, entrambi via a scadenza di contratto.

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La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Stones, ammettendo che non è detto che Oaktree non dia l'ok per l'operazione: "Per la difesa invece, al di là dell'opzione permanenza di Pavard che non è utopia, resiste la suggestione John Stones.

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Quello del 32enne svincolato non è proprio l’identikit del rinforzo più in linea con la visione di Oaktree - per età e per ingaggio, salvo ridimensionamenti del giocatore - ma in questo momento non si può escludere che determinate valutazioni, in una fase di attese come questa, possano portare la proprietà a fare un’eccezione. Vedremo"