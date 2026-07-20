Ha fatto molto discutere il mancato utilizzo di Lautaro Martinez nella finale del Mondiale contro la Spagna da parte di Scaloni.

Stramaccioni, negli studi Rai, ha parlato così:

"Qualche responsabilità ce l'ha Scaloni, in queste situazioni l'allenatore può e deve cambiare l'inerzia. E' stato sfortunato perché ha perso due difensori centrali per infortunio, ha cambiato 3 giocatori su 4 in difesa. Sui 6 cambi, è inspiegabile non aver utilizzato il giocatore che poteva cambiare l'attacco e cioè Lautaro, il non utilizzo del Toro resta una cosa difficile da spiegare"

Interviene anche Tardelli: "Sorprendente che non sia sceso in campo Lautaro a meno che Scaloni non abbia puntato dall'inizio di arrivare ai rigori".

"Mi chiedo, ma anche fosse entrato Lautaro, con l'atteggiamento rinunciatario dell'Argentina avrebbe avuto palloni giocabili? Alvarez non ha avuto occasioni", ha detto invece Massimo De Luca.