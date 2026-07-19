Nella giornata di oggi è previsto l'arrivo di Piero Ausilio nel ritiro estivo dell'Inter in Germania. Sarà l'occasione giusta per fare il punto
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Nella giornata di oggi è previsto l'arrivo di Piero Ausilio nel ritiro estivo dell'Inter in Germania. Sarà, come riferisce il Giorno, l'occasione giusta per fare il punto con Cristian Chivu sulle prossime mosse di mercato.
Scrive il quotidiano:
"Prosegue la fase di valutazione in casa Inter per prendere l'esterno destro che dovrà prendere il posto di Denzel Dumfries. Oggi arriverà nel ritiro in Germania il ds Piero Ausilio. Settimana prossima potrebbe partire l'assalto a Djed Spence, esterno del Tottenham, ma ci sono altri nomi sotto la lente d'ingrandimento".
(Fonte: Il Giorno)
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