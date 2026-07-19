Oggi Piero Ausilio ha raggiunto l'Inter in ritiro a Donaueschingen e ha incontrato anche Baccin per un nuovo feedback sulla strategia che i nerazzurri adotteranno sul mercato. La priorità è ovviamente l'esterno destro ma i pensieri sono anche dedicati al difensore centrale.

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"Nel primo faldone il nome in cima alla lista resta quello di Djed Spence per il quale l’Inter potrebbe spingersi sui 30/35 milioni, una via di mezzo tra l’investimento grosso pensato per Palestra e quello da 25 che aveva fatto chiudere ai nerazzurri l’operazione Khalaili poi saltata al momento delle visite mediche. Un club come l’Inter è chiaro che non ha un solo profilo sul tavolo e le altre piste restano lì, da Vanderson del Monaco a Read del Feyenoord. La società comunque resta sempre vigile su qualsiasi opportunità si possa palesare, sempre in equilibrio tra la voglia di tenersi lontano da qualsiasi tipo di frenesia e una inevitabile cautela", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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"Per la difesa invece, al di là dell'opzione permanenza di Pavard che non è utopia, resiste la suggestione John Stones. Quello del 32enne svincolato non è proprio l’identikit del rinforzo più in linea con la visione di Oaktree - per età e per ingaggio, salvo ridimensionamenti del giocatore - ma in questo momento non si può escludere che determinate valutazioni, in una fase di attese come questa, possano portare la proprietà a fare un’eccezione. Vedremo", la chiosa de La Rosea.