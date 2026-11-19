GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

L’Inter e Hakan Calhanoglu iniziano a parlare concretamente di cifre per il rinnovo del contratto. Nei giorni scorsi, secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, c’è stato un nuovo contatto tra la società nerazzurra e Gordon Stipic, agente del centrocampista turco. Un confronto nel quale, questa volta, si è entrati nel vivo della questione economica.

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L’Inter ha deciso di presentare subito una proposta ritenuta adeguata al valore del calciatore, senza partire da cifre particolarmente distanti dalle aspettative. Un segnale di rispetto nei confronti di Calhanoglu, ma anche della volontà di provare a trovare un’intesa.

Calhanoglu-Inter, la proposta: con i bonus si sfiorano i 6 milioni

La novità più importante riguarda proprio la struttura dell’offerta nerazzurra. La proposta prevede un ingaggio leggermente inferiore a quello attualmente percepito da, ma con una formula economica completamente riformulata.

Il club ha infatti inserito diversi bonus che permetterebbero al centrocampista di arrivare a sfiorare i 6 milioni di euro a stagione. Una soluzione con la quale l’Inter punta a trovare un punto d’incontro tra le proprie esigenze economiche e quelle del calciatore, mantenendo comunque una proposta considerata importante dalla società.

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La risposta dell’agente Stipic: nuovi contatti nei prossimi giorni

L’entourage dinon ha ancora dato una risposta definitiva.si è preso qualche giorno per analizzare attentamente sia le cifre sia la nuova formula proposta dal club nerazzurro, valutando nel dettaglio la componente fissa e quella legata ai bonus.

Il dialogo tra le parti proseguirà: nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per capire se esistano i margini per avvicinarsi ulteriormente a un’intesa.

La trattativa, dunque, è entrata in una fase più concreta. L’Inter ha fatto la propria mossa, mettendo sul tavolo una proposta economica precisa. Adesso toccherà all’entourage del giocatore turco valutarla e comunicare la propria posizione.

(Fonte: FCINTER1908.IT)