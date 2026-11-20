"L'Inter per il rinnovo di Calhanoglu fa sul serio. Ha promesso al calciatore di iniziare ad affrontare la questione rinnovo in modo concreto dato anche l'ottimo inizio di stagione e la storia all'Inter che parla da sé". Così Fabrizio Romano, sul suo canale youtube, ha parlato della questione rinnovo tra il centrocampista turco e il club di via della Liberazione.

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"A livello di tempistiche il prossimo rinnovo del club nerazzurro sarà quello con Carlos Augusto. La società parlerà anche con Thuram ma in questo caso c'è tempo e non è un discorso di oggi, ci vorrà qualche tempo in più. Con Calhanoglu i contatti sono in corso. È vero, come è stato riportato in queste ore da FCINTER1908.IT che c'è stato un primo incontro con Stipic, agente del turco. È stato un modo per il club e Oaktree di presentare le proprie intenzioni, illustrare i numeri di un possibile nuovo contratto per Calhanoglu, spiegare anche la nuova policy aziendale, offrire contratti con una parte di bonus consistente per i giocatori over30. Non è stato un incontro decisivo, il club ha iniziato un percorso per studiare il discorso contratto", ha spiegato.

La mossa dell'Inter

"La mossa dell'Inter è legata alla volontà di continuare con Calhanoglu, considerato un senatore della squadra, e anche al fatto che altri club stanno seguendo la questione da vicino. Se non rinnovasse sarebbe un'opportunità per altri club. Si è parlato molto della Juve: già a gennaio di un anno fa Modesto, Comolli, Chiellini, hanno preso contatti con il giocatore, poi il turco è rimasto all'Inter. Ad oggi dal club bianconero nessuna offerta. L'Inter ha fatto la sua mossa perché la società nerazzurra spera di poter costruire su Calhanoglu il proprio progetto che ha un grande rapporto con i suoi compagni e anche con Chivu", ha concluso Romano sul giocatore nerazzurro.