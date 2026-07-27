La chiusura dell'operazione John Stones, ma non soltanto: l'Inter ora ha queste due priorità in entrata sul mercato secondo Sky Sport.
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
La chiusura dell'operazione John Stones, ma non soltanto: l'Inter ora ha queste due priorità in entrata sul mercato secondo Sky Sport.
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"Col Cuti Romero si va avanti. 40 milioni la richiesta del cartellino, il giocatore ne chiede 6,5 milioni. Intanto è arrivato Stones che era stato proposto anche a Juve e Milan.
Ora il club nerazzurro continuerà a lavorare su un altro difensore centrale dopo gli addii dei giocatori in scadenza e di un esterno destro dopo quello di Dumfries", le parole del giornalista.
(Fonte: SS24)
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