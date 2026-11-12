Carlos Augusto è ormai a un passo dal rinnovare il suo contratto con l'Inter fino al 2031

Marco Macca
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Carlos Augusto
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Carlos Augusto è ormai a un passo dal rinnovare il suo contratto con l'Inter fino al 2031. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, la trattativa per il prolungamento del calciatore brasiliano è alle battute finali:

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"Carlos Augusto-Inter. Trattativa per il rinnovo alle battute finali. Si è entranti nella fase conclusiva. Si lavora sui dettagli. Nuova scadenza 2031. C’è fiducia. Attese novità nei prossimi giorni".

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