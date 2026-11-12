Carlos Augusto è ormai a un passo dal rinnovare il suo contratto con l'Inter fino al 2031
VIDEO / Italia, Mancini: "Barella ottimo col Como ma non mi farò condizionare da..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Carlos Augusto è ormai a un passo dal rinnovare il suo contratto con l'Inter fino al 2031. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, la trattativa per il prolungamento del calciatore brasiliano è alle battute finali:
"Carlos Augusto-Inter. Trattativa per il rinnovo alle battute finali. Si è entranti nella fase conclusiva. Si lavora sui dettagli. Nuova scadenza 2031. C’è fiducia. Attese novità nei prossimi giorni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
FCIN1908 / Situazione infortuni in casa Inter: Lautaro e Thuram, quando in gruppo? C'è un rientro
Mercato Inter
Difesa, l'Inter pensa al grande colpo: "Centrale e braccetto. Fra 2 settimane sarà a San Siro"
Rassegna stampa
Inter, Spence letteralmente esploso: tre assist e un motore schizzato. Chivu ora se lo gode
Interviste
Materazzi: "Il giocatore più forte della Serie A non è Lautaro. E Diouf dica a Zidane..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti