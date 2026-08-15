Il futuro di Thomas Berenbruch sarà all'Avellino. A riportarlo è Alfredo Pedullà che conferma anche la formula dell'accordo con l'Inter

Matteo Pifferi
Giulini

VIDEO FCIN1908 / Giulini: "Berenbruch? Può essere sicuramente un nome, Pisacane lo conosce"

Il futuro di Thomas Berenbruch sarà all'Avellino. A riportarlo è Alfredo Pedullà che conferma il trasferimento del centrocampista classe 2005 dell'Inter al club irpino.

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Berenbruch nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con l'Inter Under 23, tornando in campo dopo un lungo infortunio patito l'anno precedente. Ad inizio mercato si era parlato anche di Cagliari interessato a lui.

Berenbruch
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Alfredo Pedullà conferma anche la formula dell'operazione Berenbruch: l'Avellino lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, con l'Inter che mantiene la possibilità di controriscattarlo.

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