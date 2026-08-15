Il futuro di Thomas Berenbruch sarà all'Avellino. A riportarlo è Alfredo Pedullà che conferma anche la formula dell'accordo con l'Inter
VIDEO FCIN1908 / Giulini: "Berenbruch? Può essere sicuramente un nome, Pisacane lo conosce"
Il futuro di Thomas Berenbruch sarà all'Avellino. A riportarlo è Alfredo Pedullà che conferma il trasferimento del centrocampista classe 2005 dell'Inter al club irpino.
Berenbruch nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con l'Inter Under 23, tornando in campo dopo un lungo infortunio patito l'anno precedente. Ad inizio mercato si era parlato anche di Cagliari interessato a lui.
Alfredo Pedullà conferma anche la formula dell'operazione Berenbruch: l'Avellino lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, con l'Inter che mantiene la possibilità di controriscattarlo.
Esclusiva: colpo #Avellino, è fatta per Thomas #Berenbruch, centrocampista classe 2003 in uscita dall’#Inter. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA