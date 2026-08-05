L'argentino verso il Vasco da Gama, il club nerazzurro vanta una percentuale sulla futura rivendita

Gianni Pampinella
colidio gol

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Inter, UFFICIALE: Colidio passa al Sint Truiden
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Qualche tifoso nerazzurro farebbe fatica a ricordarlo, anche perché di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Ma il nome Facundo Colidio a distanza di anni potrebbe tornare utile alle casse dell'Inter.

L'attaccante, infatti, potrebbe trasferirsi dal River al Vasco da Gama come sottolinea Tuttosport.

Colidio
X @RiverPlate

Secondo quanto riporta il quotidiano, il club brasiliano ha offerto 10 milioni di euro per il 50% del cartellino dell’attaccante. L’Inter vanta il 10% sulla futura rivendita del canterano. Arrivato nel 2017 a Milano, l'attaccante argentino non è mai riuscito a imporsi e dopo diversi prestiti nel 2023 è stato ceduto a titolo definitivo al River Plate.

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