L'argentino verso il Vasco da Gama, il club nerazzurro vanta una percentuale sulla futura rivendita
VIDEO / Colidio ritrova la rete con il Tigre: non segnava da luglio, che gol!
Qualche tifoso nerazzurro farebbe fatica a ricordarlo, anche perché di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Ma il nome Facundo Colidio a distanza di anni potrebbe tornare utile alle casse dell'Inter.
L'attaccante, infatti, potrebbe trasferirsi dal River al Vasco da Gama come sottolinea Tuttosport.
Secondo quanto riporta il quotidiano, il club brasiliano ha offerto 10 milioni di euro per il 50% del cartellino dell’attaccante. L’Inter vanta il 10% sulla futura rivendita del canterano. Arrivato nel 2017 a Milano, l'attaccante argentino non è mai riuscito a imporsi e dopo diversi prestiti nel 2023 è stato ceduto a titolo definitivo al River Plate.
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